Circa 50.000 tifosi dell'Atalanta hanno atteso il pullman scoperto con i calciatori, Gasperini e il suo staff, formando un fiume di persone con tantissimi fumogeni e bandiere per festeggiare la vittoria dell'Europa League. Da parte della squadra non è mancato il ricordo delle tante vittime del Covid nel bergamasco. Esposto uno striscione per ricordarle e dare soldarietà alle loro famiglie: "Questa coppa è anche per voi"

ATALANTA PREMIATA IN COMUNE, GASPERINI SI COMMUOVE