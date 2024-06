Il dirigente del Lecce stava dormendo in una camera nello stesso hotel dove alloggiava anche l’allenatore: Gotti è corso ad avvisare Corvino di un principio di incendio provocato durante la notte da un fulmine e lo ha svegliato consentendogli di mettersi in salvo. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi ed ha preceduto di poche ore l’annuncio del rinnovo di contratto di Gotti, che quest'anno ha condotto la squadra alla salvezza sul campo, fino al 2026

Un fulmine nella notte che provoca un principio di incendio in hotel, la corsa per bussare alla porta e avvisare chi ignaro sta dormendo all’interno della camera, consentendogli di mettersi al sicuro. Il protagonista di questa storia è l’allenatore del Lecce Luca Gotti. Che ha di fatto salvato da conseguenze peggiori Pantaleo Corvino, suo dirigente e direttore dell’area tecnica del club giallorosso. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Vittorio Veneto, dove Gotti e Corvino si trovavano insieme per un evento. Nella notte, un fulmine ha provocato un principio di incendio all’interno della struttura. Gotti si è precipitato davanti alla camera dove dormiva Corvino -che non si era per questo accorto di quanto stava avvenendo- e bussando con forza alla porta lo ha svegliato, permettendogli di mettersi al riparo dalle fiamme.