L’attaccante spagnolo, out dal gennaio del 2023 per un grave infortunio al ginocchio, è tornato a correre e ha postato sui social un video di lui sul tapis roulant: “Non riesco a descrivere questo momento con le parole. Tutto questo tempo fatto di lotta, fatica, incertezza vale la pena solo per rivivere questa sensazione dopo un anno e mezzo”

Gerard Deulofeu ha ricominciato a correre, dopo il grave infortunio al ginocchio che lo sta tenendo fuori dal campo da mesi. Diciassette mesi, per l’esattezza, dall’ultima partita giocata con l’ Udinese dallo spagnolo. Era il gennaio del 2023, contro la Sampdoria. Poi la lunga assenza dal campo, fino al video postato oggi sui sui profili social. Un Deulofeu sorridente che finalmente torna a correre, per ora solo sul tapis roulant . Un anno e mezzo dopo, il 30enne, aveva già ricominciato con gli esercizi in palestra. Ora la corsa, in vista del futuro rientro, vero grande obiettivo dello spagnolo.

Deulofeu: “Momento indescrivibile con le parole”

“Non riesco a descrivere questo momento con le parole -ha scritto su Instagram lo spagnolo- Tutto questo tempo di lotta, fatica, incertezza…valgono la pena solo per rivivere questa sensazione dopo un anno e mezzo. Devo continuare il mio lavoro per continuare a darvi buone notizie e ad avvicinarmi ogni giorno alla mia grande passione. Sono molto grato per ogni messaggio di incoraggiamento ricevuto in questo periodo, sono stati una spinta in più per il mio desiderio e la mia motivazione di tornare lì da dove un giorno sono dovuto andare”