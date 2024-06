Con l'avvicinarsi della Copa America, l'Argentina campione in carica ha affrontato in amichevole il Guatemala: la squadra di Scaloni ha vinto per 4-1, con le doppiette di Messi e Lautaro Martinez, ma il Toro non è l'unico interista ad essere sceso in campo dal 1'. Il giovane Valentin Carboni non è passato inosservato; il capitano dell'Albiceleste ha elogiato il classe 2005 di proprietà nerazzurra in prestito al Monza in quest'ultima stagione: "Ha un grande futuro: bisogna approfittarne, così come molti altri ragazzi che arrivano qui con molta convinzione". Ha poi continuato: "Da quando siamo arrivati qui negli Stati Uniti, si allena con noi. L'avevo visto nell'U20 ma è cresciuto molto: è un giocatore diverso, molto più allenato e con grandi qualità".