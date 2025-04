Nei giorni scorsi Duvan Zapata ha prolungato il suo contratto con il Torino, firmando un accordo che lo legherà al club del presidente Cairo fino al 2027. Un gesto commentato in diretta a Sky dal responsabile dell'area tecnica granata Davide Vagnati prima della partita contro l'Udinese. "Penso che il rinnovo di Zapata sia un bel gesto da parte della società, Duvan era entusiasta di continuare insieme e meglio di prima. Lo vediamo al Filadelfia col sorriso e lo attendiamo per la prossima stagione ".

I numeri di Zapata

Duvan Zapata è arrivato al Torino nel 2023 dopo cinque anni con la maglia dell'Atalanta. In granata finora ha collezionato 16 gol e 4 assist in 45 presenze per un totale di 3.694' minuti giocati. Nella stagione attuale ha realizzato 4 gol in 9 presenze ed è assente dallo scorso ottobre per una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale del ginocchio sinistro.