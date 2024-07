E' morto a 77 anni Comunardo Niccolai

E' morto a Pistoia all'età di 77 anni Comunardo Niccolai, uno dei protagonisti dello storico scudetto del Cagliari nella stagione 1969/1970. Nato a Uzzano (Pistoia) nel 1946, di ruolo difensore, è cresciuto nelle giovanili del Montecatini. Poi dopo un'esperienza alla Torres, il trasferimento al Cagliari dove collezionò 222 presenze, mettendo a segno 4 reti in dieci stagioni. E' passato alla storia anche per la sua propensione alle autoreti. Indossò per tre volte la maglia della Nazionale, partecipando nel 1970 al Mondiale in Messico nella stagione dello scudetto del Cagliari, con l'Italia che chiuse al secondo posto.