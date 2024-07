Milan Primavera, Federico Guidi nuovo allenatore

Federico Guidi è il nuovo allenatore del Milan Primavera. A dare l'annuncio il club rossonero con una nota sul proprio sito ufficiale. "Nato a Firenze il 23 dicembre 1976, Federico Guidi inizia la propria carriera da allenatore a livello giovanile con l'Empoli nel 1999, dall'estate 2007 passa alla Fiorentina allenando diverse categorie fino all'U19 con cui, nella stagione 2016/17 raggiunge la Finale Scudetto. Scudetto che lo stesso Guidi conquista nella stagione 2010/11 con la formazione U15 viola. Successivamente, viene chiamato ad allenare la Nazionale U20 e poi la Nazionale U19. Dopo le due esperienze in Azzurro, Guidi matura esperienze importanti anche in categorie maggiori allenando in Serie C prima il Gubbio, poi la Casertana e il Teramo, per approdare, nel luglio 2022, alla guida tecnica della Primavera della Roma, formazione con cui lo scorso maggio ottiene il pass per la Finale del campionato. Nei due anni trascorsi a Trigoria con la Primavera giallorossa, l'allenatore ha conquistato altresì una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il tecnico toscano si unisce ora alla Primavera del Milan, da questa stagione U20, con un contratto pluriennale. Il Club rossonero rivolge a Federico un caloroso benvenuto".-