Napoli alla 2^, complicato l'inizio dell'anno 2025

Senza Thiago Motta ma con Italiano in panchina, il Bologna riparte dal Dall’Ara il 18 agosto contro l’Udinese. Primo big match già alla 2^ quando i rossoblù faranno visita al Maradona al nuovo Napoli di Antonio Conte. Alla 7^ il derby contro il Parma in casa. Significative e singolari le giornate 12 e 13 quando gli emiliani affronteranno nel giro di pochi giorni prima la Roma e poi la Lazio entrambe all’Olimpico. Molto complicato anche l’inizio del nuovo anno solare: c’è l’Inter a San Siro alla 19^ nell’ultima di andata il 5 gennaio, mentre alla 20^, la prima di ritorno, arriva al Dall’Ara la Roma di De Rossi. Non particolarmente agevole neppure il finale di questa stagione con Atalanta, Napoli, Inter, Juventus, con in ritorno di Thiago Motta a Bologna, e Milan tutte tra la 32^ e la 36^. Si chiude in casa contro il Genoa.