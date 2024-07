Calendario Fiorentina: prima in trasferta a Parma

La nuova Fiorentina di Palladino inizia in trasferta a Parma, seconda giornata esordio in casa contro il Venezia. Poi al Franchi arriva il Monza, ex squadra dell’allenatore viola. La sfida con la prima big alla quarta giornata: a Bergamo con l’Atalanta. Alla penultima il Bologna, con il ritorno di Vincenzo Italiano a Firenze. Ultima giornata in trasferta a Udine

