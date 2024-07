L'esterno dell'Inter ha pubblicato un post su Instagram dopo l'operazione per la frattura della tibia subita con il Canada, che lo terrà ai box almeno 4 mesi: "La strada per il recupero inizia ora. Il mio ritorno sarà pazzesco. Fidatevi di me"

Tejon Buchanan, esterno dell’ Inter , è tornato a parlare su Instagram dopo l'infortunio subito nel corso di una sessione di allenamento con il Canada , nel quale ha riportato una frattura alla tibia. Il 25enne è stato operato a Dallas e dovrebbe stare fuori almeno 4 mesi. "Sono senza parole. Voglio solo ringraziarvi per tutto l'amore e il sostegno. L'operazione è andata a buon fine e la strada per il recupero inizia ora . Il mio ritorno sarà pazzesco. Fidatevi di me".

Buchanan, nell'ultima stagione un gol con l'Inter

Buchanan era stato convocato dal Canada per la Copa America: prima dell'infortunio era partito titolare contro l'Argentina e subentrato con Perù e Cile. Nell'ultima stagione con l'Inter invece è sceso in campo 10 volte in Serie A, segnando anche una rete contro il Frosinone (partita finita 5-0 per i nerazzurri). Buchanan spera di tornare presto a disposizione per poter dare il suo contributo alla squadra di Inzaghi.