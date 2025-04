Doppio vantaggio in avvio per i viola, raggiunti a San Siro sul 2-2 finale. Ne ha parlato Raffaele Palladino: "È stata una partita bellissima, un bene per il calcio italiano. E dopo 7 punti contro Juve, Atalanta e Milan noi siamo sulla strada giusta: può succedere di tutto da qui alla fine". Applausi per i singoli: "Kean ha messo in difficoltà tutta la difesa avversaria. E De Gea è stato fenomenale"

La Fiorentina accarezza la terza vittoria di fila in campionato, ma a San Siro finisce 2-2. Pareggio show contro il Milan, sorpreso in avvio dall'autogol di Thiaw e dalla firma del solito Kean prima della reazione dei rossoneri. Abraham e l'ex Jovic blindano la rimonta, ma nei 90 minuti succede di tutto. Protagonisti i due portieri, anche due reti annullate a Ranieri e a Dodò per un successo sfumato da una situazione di doppio vantaggio. Si ritiene comunque soddisfatto Raffaele Palladino : "Siamo venuti a San Siro contro una grande squadra. Il Milan ha qualità e giocatori che si accendono in qualsiasi momento. Siamo stati bravi a fare una gara di personalità, coraggio e intensità ma anche qualità tecnica . Abbiamo avuto tante occasioni. È stata una bellissima partita, potevamo vincere ma anche perdere. Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. La strada è quella giusta dopo 7 punti con Juve, Atalanta e Milan. Può succede di tutto da qui alla fine ".

"Erano anni che non vedevo una partita così bella"

Sulla reazione di Gudmundsson dopo il cambio: "Tutti i giocatori vogliono stare in campo, ma per me sono tutti importanti. Avevo bisogno di forze fresche, il Milan stava spingendo. Kean? Nel secondo tempo il Milan andava in preventiva su di lui, perché avevano timore nelle ripartenze. Altra grande prestazione di Moise, ha messo in difficoltà tutta la difesa del Milan. E anche il nostro fenomenale portiere ha fatto una grande partita come gli altri. Erano anni che non vedevo una partita così avvincente, bello per il calcio italiano". E sulla rincorsa alla prossima Champions: "Teniamo un profilo basso, dobbiamo continuare così. Mancano sette partite e vogliamo giocarcela con tutti. Abbiamo uno stato di forma e psicofisico importante, c’è anche entusiasmo e serietà. Dobbiamo essere ambiziosi, testa bassa e pedalare. Ce la giocheremo fino alla fine. Contro le squadre di media classifica abbiamo avuto indecisioni, ora servono grande prestazioni anche contro di loro. Giovedì la Conference, poi c’è il Parma".