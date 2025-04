Il centrocampista, sostituito per scelta tecnica dopo il gol di Abraham al 23', è corso negli spogliatoi per sfogare rabbia e delusione, ma poi (dopo l'intervento di Florenzi e Pavolvic) è tornato in panchina, ha chiesto scusa a Conceiçao ed è stato applaudito da tutti i compagni

La partita di Yunus Musah è durata 23 minuti. Il centrocampista è stato sostituito subito dopo il gol di Abraham per scelta tecnica. In confusione fino a quel momento, d’istinto è scappato nello spogliatoio rifiutando la mano dei compagni e scoppiando in un piando misto di rabbia e delusione. Florenzi e Pavlovic sono andati nello spogliatoio a consolarlo e, 10 minuti più tardi, Musah è tornato in campo. L’abbraccio a Conceicao, le scusa per la reazione, il tutto accolto dagli applausi dei compagni in panchina.