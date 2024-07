Il nuovo allenatore biancoceleste si presenta: "Dobbiamo iniziare a lavorare duramente, amo le sfide e questo lo voglio trasferire alla squadra: non dobbiamo mai aver paura. Dobbiamo giocare per i tifosi. Il coinvolgimento sul mercato è stato totale fin dall'inizio, partiremo con una difesa a 4 e due esterni". Lotito: "Scelta di Baroni è stata ragionata e voluta, non stiamo ridimensionando ma riorganizzando. Sarri e Tudor non hanno avuto alcun problema con la società, anzi"

Tattica e avversari a parte, che Lazio vorrà vedere in campo? Cosa si sente di dire ai tifosi?

"Dobbiamo iniziare a lavorare duramente. So che sto ereditando una squadra che ha cultura del lavoro, dovremo intensificare uno degli aspetti importanti che è quello dei valoriale. Per me è fondamentale, fa la differenza in tutto. Questo aspetto la squadra lo deve avere da subito. Dico sempre che nel calcio non c'è tempo e immediatamente dobbiamo lavorare in questi aspetti qui: dedizione, passione, essere attaccati al lavoro. Quando una squadra va sul campo e dimostra a chi la osserva queste componenti di compattezza, equilibrio, determinazione, poi è chiaro che il pezzo più importante è stato fatto".

Quando è arrivata la chiamata della Lazio ha pensato "Meglio tardi che mai"? Il primo obiettivo, visto quello che ha detto Lotito, è riportare l'armonia nello spogliaoio?

"Questa è una cosa che devo valutare, ma non credo che sia un problema. Con le mie squadre non lo è mai stato e non lo sarà anche stavolta. Per quanto riguarda la chiamata, sono felice. E' il momento più alto della mia carriera, ho una grandissima opportunità. C'è tanta voglia, consapevolezza e determinazione da parte mia e dello staff. Amo le sfide e questo lo voglio trasferire alla squadra, non dobbiamo mai aver paura, dobbiamo cercare le sfide. La mia squadra non deve giocare per sé stessa ma per la gente, per i tifosi, lo devono percepire. Il mio impegno primario sarà proprio in questa direzione".