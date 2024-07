Milan, prove di difesa tra Fonseca e teloni

A Milanello spuntano i teloni voluti da Ibrahimovic e intanto Fonseca fa le prime prove di nuovo Milan. Cominciando dalla difesa, un reparto che il nuovo allenatore portoghese ha già a disposizione per testare le prime soluzioni per la nuova stagione

Il Milan riparte dalla difesa. Difesa della porta di Maignan. E difesa del centro sportivo di Milanello. Certamente impattante la rivoluzione strutturale voluta da Ibra nel perimetro del centro tecnico di Carnago, e intorno ad ogni singolo campo. Anche quelli interni. Impalcature alte 3 metri, rivestite da emtrambe i lati da teloni a preservare la privacy di Milanello. E tenere lontani dal centro sportivo curiosi e forse anche tifosi. Milanello off limits e molto più ermetico: è questa la richiesta - senza mezzi termini - di Ibra. Da ogni punto di vista. Stesso cosa metaforicamente che dovrà fare anche Fonseca per il suo blocco difensivo. Troppi gol subiti lo scorso anno, ed allora più che cambiare uomini va cambiata l’attenzione e l’atteggiamento. Ed averli già tutti (Theo a parte) a Milanello può rappresentare un autentico vantaggio per migliorare da subito automatismi e assorbire nuove idee. A prescindere dai teloni…