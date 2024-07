Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli e prime indicazioni positive per la squadra di Conte che ha affrontato in amichevole l'Anaune Val di Non. Il Napoli ha vinto 4-0 grazie ai gol di Spinazzola, Cheddira, Gaetano e Nonge. Buona la proma dell'esterno ex Roma ma anche quella di Rafa Marin schierato nella nuova difesa a tre CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Gli Azzurri hanno affrontato nel primo test precampionato i dilettanti dell'Anaune Val di Non. La gara è terminata con il punteggio di 4-0 in favore del Napoli che ha potuto schierare il neo acquiso Leonardo Spinazzola sin dal 1'. Proprio l'ex esterno della Roma è andato a segno sbloccando la partita al 44'. Ritmo inevitabilmente blando per i carichi di lavoro svolti in questi giorni dalla squadra. Squadra totalmente rinnovata nell'intervallo che ha vito il Napoli realizzare altri tre gol a firma di Cheddira, Gaetano e Ngonge.

La trasformazione di Conte: dal 4-3-3 al 3-4-2-1 C'era grande curiosità per vedere l'idea tattica che Conte sta iniziando a trasmettere alla sua nuova squadra. Dopo anni in cui il Napoli ha giocato con un 4-3-3, si è passati alla difesa a tre in un modulo schierato secondo il 3-4-2-1 tanto caro a Conte. Un'idea tattica ben radicata nella mente del neo allenatore, infatti anche la squadra che ha disputato il secondo tempo si è schierata con lo stesso sistema di gioco.

Spinazzola già in clima campionato Buone indicazioni dai nuova arrivi in particolare da Leonardo Spinazzola, il migliore nel primo tempo del Napoli, nonché marcatore del gol che ha sbloccato la gara. Positiva, certamente, anche la gara di Rafa Marin, il difensore è stato schierato inizialmente come braccetto di destra e successivamente come centrale della linea a tre. Buone le prove anche di Gaetano, Cheddira e Mazzocchi.

Il tabellino della gara NAPOLI PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone.

NAPOLI SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Contini; Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Iaccarino, Russo, Mario Rui; Ngonge, Gaetano, Cheddira

ANAUNE VAL DI NON (3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro; Biscaro

Marcatori: 44' Spinazzola; 53' Cheddira; 56' Gaetano; 73' Ngonge