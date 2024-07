Primissimo bilancio per il neo tecnico del Napoli che analizza lucidamente questi giorni di ritiro: "C'è tanto lavoro da fare, non si parte da una situazione alta, ma media". Ed ancora: "Stiamo iniziando un percorso di ricostruzione". Infine, nell'incontro con i tifosi in piazza a Dimaro: "Faremo di tutto per rendervi orgogliosi di questa squadra"

Dal ritiro di Dimaro, il Val di Sole, Antonio Conte analizza i primi giorni di allenamento dopo la prima amichevole vinta per 4-0 contro la Anaune vcercando di tracciare un primissimo bilancio per capire dove intervenire ed eventualmente migliorare per ricostruire una squadra ambiziosa e vincente: "Stiamo iniziando un percorso di ricostruzione, me ne sto rendendo conto e mi accorgo che c'è tanto lavoro da fare, non si parte da una situazione alta ma media", dice alla Rai. Dunque tanti margini di miglioramento in una stagione che non vedrà il Napoli partecipare alle coppe europee e, dunque, tutto concentrato sulla ricostruzione: "C'è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana ma non fai una rosa competitiva come per la Champions - spiega ancora - Ma di sicuro serve una rosa buona, questo è fuori ogni dubbio. Il prossimo step è fare valutazioni in campo, capire chi rimane a Napoli e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti".