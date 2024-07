È terminata 3-1 l’amichevole tra il Genoa e il neopromosso Venezia. A Moena, sede del ritiro rossoblù, la squadra di Gilardino schierata con il 3-5-2 ha dimostrato una superiorità di condizione nel primo tempo quando si è portata in vantaggio con le reti di Ekuban e di Gudmundsson. L’islandese al netto della rete ha già fatto vedere lampi della sua classe nel corso della partita. All’intervallo tre cambi per il Genoa, ben sei per la squadra di Di Francesco che ha provato a modificare anche qualcosa tatticamente rispetto al 3-4-1-2 iniziale. Negli ultimi venti minuti è stata un’altra partita con tanti giovanissimi da entrambe le parti in campo. Per il Venezia al 78° gol di Ellertsson. Al 90° la rete del definitivo 3-1 del diciassettenne rossoblù Ekhator. Al termine della partita, la squadra di Di Francesco ha di fatto concluso i 13 giorni di ritiro a Falcade e da martedì riprenderà gli allenamenti a Venezia.

leggi anche Di Francesco: "Ancora incompleti. E su Soulé..."