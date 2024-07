A Sky Sport 24, l'allenatore del Venezia ha parlato anche di mercato: "Serviranno sicuramente 4-5 giocatori, soprattutto sulle corsie laterali dove abbiamo poche soluzioni". E sul Frosinone: "Non meritavamo la retrocessione in B, alcuni atteggiamenti nel finale di campionato non mi sono piaciuti. Chi prenderà Soulé troverà un professionista serio"

"Soulé giocatore magnifico. Frosinone? Non meritavamo la B"

Di Francesco è anche tornato sulla retrocessione del Frosinone in B dello scorso anno: "È stato un grandissimo dispiacere, dovevamo essere premiati maggiormente. Non ce lo meritavamo. Non mi sono piaciuti alcuni atteggiamenti che ci sono stati alla fine del campionato. Credo che sia giusto unificare le partite negli orari durante le ultime giornate per tanti motivi. La Serie A deve crescere in questo. Sono stato veramente male la settimana dopo la retrocessione. Piano piano mi sono ripreso. Paradossalmente ho avuto più riconoscimento a Frosinone che a Roma dopo la semifinale di Champions". Giallorossi ora allenati da De Rossi e che sono alla ricerca di un accordo con la Juventus per arrivare a Soulé, esploso in maglia Frosinone proprio sotto la guida di Di Francesco: "Un giocatore e un ragazzo magnifico. Merita palcoscenici importanti. Valuterà il ragazzo e la società. Chi lo prenderà troverà un professionista serio, che ha voglia di migliorarsi. È molto motivato ed è positivo per chi lo avrà".