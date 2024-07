In casa Bologna si riflette sull’ipotesi Hummels per sostituire Calafiori e avere un difensore d’esperienza per la Champions League. Chi però ha fatto la fortuna della difesa rossoblù nella passata stagione è Sam Beukema che ha dettato i tempi del dominio del Bologna e si appresta a farlo anche con Italiano

Caro Hummels ti scrivo… così mi distraggo un po’ verrebbe da aggiungere. Ci perdoni il maestro Dalla, ma anche noi come i tanti tifosi del Bologna qui nel ritiro di Valles ci chiediamo: Hummels, perché non arriva? Solo una questione dei soldi, offerti 2,5 milioni, o qualcosa non convince del tutto nemmeno il Bologna? Per carità uno della sua esperienza del suo carisma nella stagione della prima volta in Europa e l’Europa della Champions piacerebbe eccome per sostituire Calafiori…ma intanto bocche cucite come si dice ci si guarda intorno. Bijol e altri nomi pronti per sostituirlo e si aspetta.