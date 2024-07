Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

La Roma continua a lavorare per portare a Trigoria Dovbyk, che a parità di offerte preferirebbe i giallorossi all’Atletico Madrid. Gli agenti del giocatore hanno avuto un incontro con i giallorossi, a lavoro per capire che tipo di offerta presentare al Girona. L’Atletico tra parte fissa e bonus non arriverebbe ai 40 milioni della clausola.