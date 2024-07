L'unica vera nota stonata per la formazione di Fonseca dopo la vittoria contro il City porta il nome dell'esterno difensivo, costretto a uscire dopo 40' per un infortunio al ginocchio destro (per fortuna non quello che si era già rotto per ben due volte ai tempi della Roma): si teme un lungo stop, rossoneri pronti a tornare sul mercato

Il Milan scopre l’America e i suoi giovani talenti. Dai quali, però, si separerà presto. Buona la prima oltreoceano per la squadra di Fonseca che batte 3-2 un City altrettanto pieno di belle speranze, ma forse ancora di più rispetto al Diavolo. Due gol di Colombo e uno di Nasti, entrambi destinati ad altri lidi rispetto a quello rossonero (Empoli e Cosenza), e tante buone indicazioni. Ma, in compenso, anche una cattiva notizia, che tiene in apprensione il clan milanista. Alessandro Florenzi, dopo un duro contrasto con Haaland è stato infatti costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio destro dopo 40 minuti. Subito mani sul volto, espressione molto dolorante e ghiaccio sull’arto infortunato al momento di uscire dal terreno di gioco, che Florenzi ha comunque lasciato sulle proprie gambe nonostante l’ingresso della barella. Per fortuna, unica nota positiva, il ginocchio non è il sinistro, quello che già per due volte aveva riportato la rottura del crociato anteriore quando era ai tempi della Roma e che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un anno, stravolgendo di fatto la sua carriera (non è mai tornato ai suoi livelli dopo quella doppia lesione consecutiva). Le sensazioni anche in questo caso non sono per nulla buone e nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami del caso per capire l’entità del problema, mentre il resto della squadra, con Leao che si è aggregato ai compagni proprio dopo la partita dello Yankee Stadium di New York, contro il Real Madrid nella notte tra il 31 luglio e l’1 agosto. E’ chiaro, a questo punto, che un eventuale stop prolungato, cosa che in molti temono, cambierà ora il mercato dei rossoneri, che probabilmente si muoveranno per cercare un vice Calabria.