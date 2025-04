L'allenatore giallorosso a Dazn: "Ci aspettavamo una Juve determinata e grintosa come è Tudor. Quando capisci che non puoi vincere, è importante non perdere". Sul futuro: "Sono più di trentacinque anni che giro il mondo senza aver conosciuto il mondo". Quindi cita Enzo Tortora in Portobello: "Big Ben ha detto stop" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Pareggio in casa contro la Juve: la Roma di Ranieri infila un altro risultato utile, il quindicesimo di fila in campionato. La corsa Europa è sempre viva come, d'altronde, è vivo il ritornello sul futuro della panchina giallorossa. Ranieri chiarisce ulteriormente nel post partita a Dazn: "Avevo già smesso l'anno scorso, poi avevo giurato di ritornare solo per Roma e Cagliari, pregando di non essere chiamato perché avrebbe significato che queste due squadre stavano passando un brutto momento - spiega -. Quando hanno scelto Juric dopo De Rossi ho pensato 'menomale, sono tranquillo'. Sono più di trentacinque anni che giro il mondo senza aver conosciuto il mondo. Prima di morire vorrei vedere cosa c'è oltre il calcio". Quindi cita Enzo Tortora in Portobello: "Big Ben ha detto stop".

"Inizia il rettilineo finale" Sulla partita: "Ci aspettavamo una Juve determinata e grintosa come è Tudor. Non ci hanno sorpreso ma sono stati bravi. La Juve è una grande squadra, se dovessi scommettere direi che finiranno nelle prime quattro - è l'analisi di Ranieri -. Quando si capisce che non puoi vincere, è importante non perdere" - aggiunge poi commentando il finale di match. Quindi testa al derby: "Ho detto ai ragazzi che inizia il rettilineo finale. Il derby è bellissimo e immenso, si commenta solo dopo la partita".