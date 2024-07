Il Milan batte il Manchester City 3-2 nell'amichevole di New York con una decisiva doppietta di Colombo e il gol di Nasti. Un esordio fortunato, unica nota dolente l'infortunio al ginocchio destro di Florenzi che sarà valutato nei prossimi giorni. E' stato costretto ad uscire dal campo con il ghiaccio sul ginocchio dopo uno scontro con Haaland.

La cronaca

Al 19' il Manchester City sblocca la partita: Bobb scatta e serve Haaland, implacabile nel tocco in spaccata all'angolino. Al 27' ancora Bobb per Haaland, sinistro sopra la traversa. Poi si scatena l'asse Chukwueze-Colombo. Due gol quasi uguali nel giro di poco: al 30' cross e colpo di testa sottoporta; al 34' stesso copione ma finalizzazione al volo rasoterra per la doppietta di Colombo. Al 55' arriva il pareggio firmato McAtee puntuale nella deviazione aerea in area piccola su servizio preciso di Hamilton. Il Milan non molla. Nasti al 72' riceve da Pobega, stoppa e tira con Ederson che la blocca a terra; al 73' si defila dinnanzi al portiere senza concludere a dovere; il terzo tentativo è quello buono perché al 78' deposita in rete di destro l'assist di Saelemekers per il vantaggio al termine di un'ottima azione corale.