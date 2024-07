Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Prima offerta ufficiale al Monaco per Fofana da 17 milioni di euro (le altre erano solo verbali attraverso agenti). I francesi non l’accetteranno in quanto molto più bassa rispetto alla richiesta da 35 fatta nei giorni scorsi. Chiaramente si può chiudere ad una cifra inferiore, ma non la metà.

arrivata anche offerta molto più alta da parte di un club inglese ma Fofana ha dato priorità al Milan e non ha voluto neanche approfondirla. I rossoneri dovranno sicuramente aumentare la propria proposta

