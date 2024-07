Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la gara contro il Tolosa: "Mancano dei ruoli da coprire ma la sensazione è che verranno giocatori forti. Dybala falso nueve è una soluzione, Abraham è un calciatore forte della nostra rosa" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa dopo l'amichevole persa 1-0 contro il Tolosa. "Le impressioni non sono tanto diverse da quelle di quando giocavo. Si lavora molto forte e non c’è mai la paura di arrivare alla partita con le gambe pesanti o stanchi. Stiamo qui a casa e stiamo bene. La sensazione è bella. Non c’è niente che mi ha colpito così tanto. Avevamo già pianificato tutto quanto. Aspettiamo di avere qualche risposta in più nei prossimi giorni. Fare un bilancio adesso sarebbe non generoso. Mancano dei ruoli da coprire ma la sensazione è che verranno giocatori forti. Prima arrivano meglio è ma il mercato così. Tante squadra si devono ancora muovere. Anche io vorrei 10 giocatori in una botta. La cosa sicura è che la squadra sarà forte".

"Dybala falso nueve è una soluzione" L'allenatore della Roma si è soffermato anche sulla possibilità di vedere Dybala come falso nueve: "Dybala falso nueve è figlio del fatto che lui era stato 4-5 giorni e che Tammy è stato fuori per qualche acciacco. Per me è una soluzione anche perché abbiamo l’idea di prendere esterni di gamba. La squadra si deve naturalmente muovere di conseguenza. Se ci muoviamo per lui può diventare un qualcosa di molto interessante. È un qualcosa da riprovare anche perché ci da più copertura sulle fasce".

"Abraham è un giocatore importante" De Rossi ha parlato anche di Abraham, di Bove e del loro futuro: "Tammy è un giocatore forte della nostra rosa. Il mercato ti racconta, poi, che chi pensavi di tenere magari va via e chi pensavi potesse partire è rimasto e ha fatto una grande stagione. Lui per noi è importante. Potrebbe avere molto mercato perché è un calciatore importante. Io l’ho visto gli ultimi sei mesi dopo che è rientrato da un infortunio molto grande. So che non c’è nessun problema. Dobbiamo puntare sui giocatori forti e lo stesso vale per Bove".