Pisa-Inter, il derby degli Inzaghi finisce 1-1

Nel derby dei fratelli Inzaghi rispettivamente sulle panchine di Pisa e Inter ne viene fuori un pari in amichevole. Un 1-1 che l'Inter acciuffa nei minuti di recupero grazie a un gol di Bisseck. Il Pisa era passato in vantaggio al 46' con una rete di Piccinini. Primi minuti della stagione anche per Arnautovic e Calhanoglu