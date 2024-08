Varane: "Cesc importante per il mio arrivo qui"

Il neo acquisto del Como si è presentato a stampa e tifosi: "Ciò che mi ha convinto ad accettare è stato il progetto globale, mi piace affrontare nuove sfide. Cesc? Certamente è una persona importante per me, abbiamo tante idee in comune". Sulle ambizioni della squadra: "Bisognerà vedere come inizieremo il campionato e crescere gara dopo gara" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

C'era grande attesa per la presentazione a stampa e tifosi del neo acquisto Raphael Varane. Il difensore, svincolato dal Manchester United, è stato ingaggiato dal Como per rinforzare la squadra a disposizione di Cesc Fabregas e ha spiegato i motivi di questa scelta: "Quello che mi ha convinto è stato il progetto globale. È un progetto molto interessante, per me è anche l'opportunità per aiutare il club, passare certi traguardi, la mia ambizione personale di venire qui e provare nuove sfide, a imparare da queste sfide - dice - Cesc è stato ovviamente una persona molto importante nel convincermi, però c'è questa nuova sfida, con un nuovo campionato, diciamo che c'erano tutti gli elementi per convincermi a venire qui".

"Fabregas? Abbiamo tante idee in comune" Varane spiega anche le parole e le corde che ha toccato Fabregas per invogliarlo a sposare questo progetto: "Non c'è stata una discussione in sé molto particolare, abbiamo parlato di calcio molto semplicemente - prosegue - Mi è piaciuta tanto la sua filosofia di gioco, le idee che ha proposto, avevamo e abbiamo tante idee in comune. Cesc è ovviamente una persona alla quale piace vincere, ci sono stati tutti gli elementi per intraprendere un'idea comune e un progetto comune".

"Bisognerà crescere di gara in gara" Sulle impressioni circa la squadra e sul lavoro che ci sarà da fare: "Innanzitutto quello che devo fare e che dobbiamo fare come squadra è prepararci fisicamente. Dobbiamo anche imparare come giocare insieme, perché ci sono tanti nuovi giocatori e dunque sarà una preparazione innanzitutto fisica. Però dobbiamo anche vedere come approcciare tutte le nuove tattiche, quello che ci è chiesto dall'allenatore. Secondo me bisognerà vedere come inizieremo il campionato e provare a crescere una partita alla volta".