È un Milan d'America che fa ben sperare: nella notte fa tre su tre vincendo la terza ed ultima amichevole di prestigio contro il Barcellona al M&T Bank Stadium di Baltimora. Inizialmente in vantaggio per 2-0 con i gol di Jovic e Pulisic, i rossoneri di Fonseca hanno subito la rimonta blaugrana firmata Lewandowski per poi vincere ai rigori. Protagonista della serata il portiere 2005 Lorenzo Torriani con ben due penalty parati. Guarda gli highlights

