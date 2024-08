Archiviato il Trofeo Berlusconi, il Milan si prepara alla prima partita di campionato contro il Torino, in programma sabato 17 agosto alle 20.45 su Sky. Kalulu, ieri convocato ma in tribuna, oggi è sceso regolarmente in campo con la squadra. La trattativa con la Juve prosegue, ma evidentemente non è ancora chiusa. Pulisic anche oggi si è allenato a parte (dopo la botta alla caviglia di qualche giorno fa): da previsioni domani sarà in gruppo

CHAMPIONS, MILAN IN SECONDA FASCIA NEL SORTEGGIO