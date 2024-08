Sanchez: "E' una bella emozione tornare a casa"

Le parole di Alexis Sanchez dopo il suo ritorno all'Udinese 13 anni dopo l'ultima volta. "E' stata una bella emozione tornare nella mia prima casa italiana. Mi hanno chiamato diversi club, sia in Sudamerica, sia in Italia. Ma ho scelto di tornare qui. Il mio obiettivo? Voglio vincere sempre. Ho questa mentalità sin da quando sono bambino"

"Ciò che non cambia è la mia voglia di vincere"

"Voglio salutare tutti: sono passati tredici anni ed è cambiato tutto, perfino lo stadio, in cui ora i tifosi sono più vicini. L'unica cosa immutata è la mia voglia di vincere, ovunque io vada", ha aggiunto Alexis Sanchez nella conferenza stampa per il suo ritorno all'Udinese. "Non mi sento ovviamente pronto al 100% - ha chiarito rispetto a un'eventuale disponibilità già per la trasferta di domenica a Bologna - ma mi metto a disposizione della squadra, poi dipenderà dall'allenatore, ma io mi sento pronto sempre". Quanto ai cambiamenti di posizione in campo, in questi tanti anni di carriera, e a cosa possa garantire alla squadra ora, il cileno ha spiegato di fare sempre le medesime cose: "Solo che capisco meglio i tempi di gioco e risparmio energia quando serve".