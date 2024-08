Fonseca verso la 1^: almeno un dubbio per reparto

Finalmente Fofana. Un giocatore seguito, corteggiato, inseguito, e poi conquistato. Grazie ad una strategia chiara, convinta, praticamente perfetta. Dal primo giorno di questa sessione di mercato il Milan voleva solo ed esclusivamente lui. Nonostante le difficoltà, ed una negoziazione con il Monaco non sempre semplice. Il punto di caduta è stato trovato sui 20 milioni di euro più bonus. Per Fonseca quel giocatore considerato indispensabile per provare ad attuare un certo tipo di calcio, caratteristiche che mancano da tempo nella rosa rossonera, dall’addio di Kessie e da quello di Tonali. Visite mediche, firma sul contratto e presentazione a San Siro per Milan-Torino. E in attesa di poterlo schierare in campo, Fonseca sta cercando di studiare la migliore soluzione per inaugurare la stagione col sorriso.