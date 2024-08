Dove vedere Milan-Torino

I numeri di Milan e Torino

Il Torino ha vinto l'ultima sfida contro il Milan in Serie A (3-1 lo scorso 18 maggio), negli ultimi 38 anni solo una volta i granata hanno ottenuto due successi di fila contro i rossoneri nel massimo campionato: tra aprile e settembre 2019. Il Milan è imbattuto da 28 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (20V, 8N) e in generale, solo contro l'Hellas Verona (32) e la Lazio (29) i rossoneri hanno registrato una striscia di risultati utili interni consecutivi più lunga nella competizione; l'ultimo successo dei granata in trasferta contro i rossoneri in Serie A risale al 24 marzo 1985 (1-0 con gol di Walter Schachner con Luigi Radice allenatore). Il Milan ha sempre vinto negli ultimi quattro incontri giocati alla 1^ giornata di Serie A e l’ultima volta che ha registrato una striscia di successi più lunga nel primo turno di campionato è stata tra il 1987 e il 1996 (10 in quel caso). Dopo lo 0-0 dello scorso campionato contro il Cagliari, il Torino potrebbe pareggiare alla prima giornata in due stagioni di Serie A di fila per la prima volta dal biennio 2006/07 e 2007/08. Torino e Milan si affronteranno alla prima giornata di campionato per la terza volta in Serie A, fin qui una vittoria per parte, in entrambi i casi per la squadra di casa: 2-1 per i granata il 17 settembre 1939 e 3-2 per i rossoneri il 21 agosto 2016. Il Milan ha chiuso la scorsa stagione con una sola vittoria nelle ultime nove partite tra tutte le competizioni (4N, 4P): 5-1 contro il Cagliari l'11 maggio, dopo che aveva registrato una serie di sette successi di fila. Paulo Fonseca sarà il primo allenatore portoghese nella storia del Milan in Serie A.