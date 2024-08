Infortuni per Thuram e Weah: out con Verona e Roma

Esami in mattinata per il francese e per lo statunitense, dopo la vittoria di ieri con il Como: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia per entrambi (la sinistra per Thuram, la destra per Weah). Come si legge nella nota diffusa dalla Juve, i due verranno rivalutati fra 10 giorni con nuovi esami. Probabile che si punti a riaverli dopo la sosta per le nazionali e che quindi Thiago Motta debba fare a meno di loro contro Verona e Roma

