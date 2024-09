Dove vedere Lazio-Hellas Verona in tv

La sfida dell'Olimpico fra Lazio e Verona chiude la 4^ giornata di campionato. Si gioca oggi, lunedì 16 settembre, alle 20.45 e la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La partita tra Lazio e Verona , valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 16 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Marina Presello.

I numeri di Lazio e Verona

Sono 54 gli incotnri fra le due squadre finora, con 21 vittorie per la Lazio, 20 pareggi e 13 vittorie per il Verona. Quest'ultima ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A. La Lazio è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette gare casalinghe di campionato tra Igor Tudor e Marco Baroni. Il tecnico della Lazio Marco Baroni, che lo scorso campionato ha allenato proprio il Verona, ha perso tutti e tre i precedenti in Serie A contro i gialloblù, senza che le sue squadre siano riuscite a segnare alcun gol.