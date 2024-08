Alla vigilia della prima trasferta di campionato, Marco Baroni ha fatto il punto in conferenza stampa sull'attacco della Lazio: "Non escludo che Dia possa giocare insieme a Castellanos anche se ci dobbiamo lavorare". Sull'Udinese: "Ci saranno delle difficoltà, ma ci siamo preparati. Regista? A seconda della partita valuto, non dobbiamo pensare a un undici titolare"

"Non escludo che Dia possa giocare insieme a Castellanos anche se ci dobbiamo lavorare". Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta della Lazio contro l'Udinese. Tra i temi trattati anche quello relativo all'attaccante senegalese, arrivato dalla Salernitana per 12 milioni di euro più il cartellino di Ruggeri: "Lui sta bene fisicamente e si sta integrando. Ha già in sé le caratteristiche che cerchiamo. Mobilità, profondità e sa far gol. Castellanos? Per me è un giocatore forte che deve giocare con ferocia. Lavora molto bene per la squadra, è presente dentro la partita. Oramai fai gol solo se hai ferocia e lui ce l'ha".