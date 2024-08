Anche Baroni opta per un solo cambio rispetto alla sfida vinta contro il Venezia la settimana scorsa. Nel 4-3-3 biancoceleste, in porta Provedel con Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa. La novità è in regia, con Vecino che prende il posto di Rovella, con Guendouzi e Dele-Bashiru mezzeali. In attacco il tridente composto da Noslin, Castellanos e Zaccagni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni.