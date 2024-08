In pentola bolle ancora molto. In uscita c'è sempre Chiesa, nel mirino del Barcellona. Si cercano due ali e un trequartista. L'identikit di quest'ultimo risponde al nome di Koopmeiners, per cui l'Atalanta non ha ancora accettato l'offerta da quasi 60 milioni. Nico Gonzalez, Conceicao (Porto) e Sancho (Manchester United) sono invece i nomi per l'attacco