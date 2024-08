Dopo la vittoria in casa contro il Lecce, allenamento questa mattina per i calciatori non impegnati ieri. Domani De Vrij dovrebbe rientrare in gruppo. In vista della partita di venerdì contro l’Atalanta, Lautaro sta meglio: sulle sue condizioni si capirà qualcosa in più a metà settimana. Nel video da Appiano Gentile Andrea Paventi fa il punto sulla situazione

