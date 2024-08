Italiano: "Il 3-0 è eccessivo, gara equilibrata"

L'allenatore del Bologna è dispiaciuto per il risultato ma soprattutto per la mancanza di cattiveria mostrata dalla sua squadra in fase di finalizzazione: "Dovevamo fare meglio negli ultimi 16-20 metri, non avevamo furore per segnare. Tuttavia il 3-0 è eccessivo in una gara che per larghi tratti è stata in equilibrio"

Vincenzo Italiano è rammaricato per la sconfitta del suo Bologna punito, a suo parere, oltremodo dal Napoli nel punteggio dopo il 3-0 subito al Maradona: "Abbiamo disputato una discreta partita, ma siamo venuti meno al momento della finalizzazione - spiega - Sono molto arrabbiato perchè abbiamo subito gol alla fine del primo tempo, una squadra come la nostra non può permettersi certi tipi di errori. Poi, paradossalmente, la seconda rete è arrivata nel nostro momento migliore e questo ci ha tagliato le gambe". Ciò che è mancato, per Italiano, dunque è stato soprattutto in fase di realizzazione: "Siamo appena alla seconda giornata, eravamo reduci da una prestazione molto importante come quella contro l'Udinese. Ripeto, sul piano del gioco eravamo bravi a far girare il pallone, c'è da far meglio negli ultimi 16-20 metri. Sul piano della pressione non posso rimproverare nulla, abbiamo sporcato tutti i palloni evitando la loro costruzione del basso".