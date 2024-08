Per la prima volta in carriera Antonio Conte ha perso il primo match stagionale da allenatore in Serie A – in precedenza aveva ottenuto cinque vittorie e un pareggio. L’ultimo tecnico ad aver perso entrambe le sue prime due gare alla guida del Napoli in Serie A è stato Zdenek Zeman, tra settembre e ottobre 2000 (tre su tre in quel caso).