Il Toro ci prova. Vuole esserci a tutti i costi con l’Atalanta e sta lavorando per tornare ad allenarsi in gruppo il prima possibile. Nell’ultima seduta ha svolto personalizzato ma sul campo. Tradotto: il rientro è imminente. Per l’Inter sarebbe importante ritrovare il suo capitano sia dall’inizio ma anche solo per averlo per uno spezzone. Buttarlo nella mischia in caso di bisogno potrebbe essere decisivo. Fermo restando che la ThuTa col Lecce si è lasciata guardare. Thuram ha portato a casa due gol e un rigore nelle prime due, Taremi nell’esordio a San Siro non ha colpito ma si è reso utile, ha fatto una sponda assist e ha dialogato in maniera interessante. La specialità della casa però, l’istinto killer in area, non si è vista. Deve ancora completare il suo inserimento e mettere in mostra tutto il repertorio. E anche Arnautovic è entrato con il piglio giusto.