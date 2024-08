Introduzione

In vista della terza giornata di campionato ci sono un bel po' di giocatori da monitorare. In primis Lautaro Martinez e Gudmundsson. Il primo, salvo sorprese, dovrebbe essere a disposizione mentre sul neo acquisto della Fiorentina c'è ancora qualche dubbio. A livello di squalificati, un solo nome salterà la giornata prima della sosta. E' Kamara dell'Udinese. La Roma perde un centrocampista per almeno un paio di settimane. Il Venezia spera di riavere il proprio bomber mentre il Bologna è in ansia per un paio di elementi