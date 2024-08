La rimonta iniziata al 92' si completa quattro minuti dopo, un pazzo epilogo per una vittoria pesantissima. La spunta 2-1 il Napoli , che ribalta il Parma (avanti col rigore di Bonny) grazie al gol dell'esordiente Lukaku e al colpo di testa di Anguissa. Gli azzurri hanno la meglio contro gli emiliani, ridotti in dieci dall'espulsione di Suzuki ma vicini al pareggio a tempo quasi scaduto con Almqvist. Soddisfatto Antonio Conte nell'analisi post partita: " Sono orgoglioso di Romelu . Ero entrato in campo per dire di accelerare le operazioni dopo il pareggio, volevamo vincerla. Alla fine il secondo gol l’abbiamo fatto. Prestazione di cuore contro un’ottima squadra : hanno ottimi giocatori, sono forti fisicamente. Se gli lasci campo possono segnare. Potevamo fare meglio sul gol concesso. Prendiamo questi tre punti, ci sarà da lavorare . Partita molto difficile. Anguissa? I gol dobbiamo trovarli da tutti, anche dai quinti e dai difensori. Ecco perché cerchiamo di coinvolgere tutti nel gioco ".

"Il mercato deve chiudere prima. E Osimhen…"

L'allenatore del Napoli si è poi soffermato sulle date della finestra estiva: "Trovo assurdo che il calciomercato finisca dopo tre giornate che il campionato è iniziato. Diventa molto difficile per tutti. Oggi non avevamo centrocampisti in panchina, i giovani erano andati in prestito. Ho dovuto pregare non accadesse nulla… Anche Neres è arrivato da pochissimo, cercherò di metterlo in condizione. Purtroppo Gilmour e McTominay andranno in Nazionale". E il bilancio sul nuovo Napoli? "Sono arrivati giocatori buoni, abbiamo avuto difficoltà per via di un mercato bloccato. Ora ci resta solo da lavorare e integrare i nuovi. Chi è arrivato ha riempito delle caselle. Sono contento del lavoro del club. Ci fosse stata la cessione di Osimhen avremmo completato ulteriormente, ma siamo contenti così".