Dove vedere Fiorentina-Monza

I numeri di Fiorentina e Monza

Dei sei precedenti andati in scena tra Fiorentina e Monza, considerando Serie A e Serie B, i brianzoli ne hanno vinto soltanto uno: quello del 23 aprile 2023, all'U-Power, per 3-2 nel massimo torneo; due pareggi e tre sconfitte, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione, chiudono il parziale. La Fiorentina è imbattuta in tutti i tre precedenti giocati sul proprio campo contro il Monza, tra Serie A e Serie B, per un punteggio complessivo di 6-2: due vittorie, inclusa l'ultima dello scorso maggio, per 2-1, e un pareggio, il bilancio della Viola nel periodo. La Fiorentina ha pareggiato le prime due sfide di questo campionato (contro Parma e Venezia); l'ultima volta in cui la Viola è rimasta senza vittorie nelle prime tre partite giocate di un torneo di Serie A risale al 2019/20: due sconfitte e un pareggio in quel caso, sotto la gestione di Vincenzo Montella. La Fiorentina ha chiuso in parità entrambi i match di questo inizio di torneo; la squadra toscana non mette in fila tre pareggi consecutivi in Serie A da febbraio-giugno 2020 (contro Milan, Udinese e Brescia in quella occasione), mentre non resta a secco di reti per due gare di fila da ottobre-novembre 2023 (tre, contro Empoli, Lazio e Juventus). Il Monza non vince da 11 partite (4N, 7P) di campionato - l'ultimo successo dei biancorossi nella competizione è datato 16 marzo 2024, contro il Cagliari (1-0): si tratta della serie aperta più lunga di gare consecutive senza successi nel massimo torneo tra le squadre che prendono parte alla Serie A 2024/25.