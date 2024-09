Intervento per risolvere un problema di sinusite e liberare così le vie respiratorie per il centrocampista nerazzurro che, in accordo con Luciano Spalletti, non prenderà parte alle sfide di Nations League contro Francia e Israele. Obiettivo recuperare per la sfida di campionato (post sosta) a Monza

Fuori dalla lista dei convocati di Luciano Spalletti (come da accordi) per l'operazione al naso alla quale si sottoporrà nella giornata di oggi: Nicolò Barella avrà a disposizione circa due settimane per recuperare dall'intervento per risolvere un problema di sinusite e liberare così le vie respiratorie. Necessario rinunciare, in tal senso, alla chiamata della Nazionale per le sfide di Nations League contro Francia (venerdì 6 settembre) e Israele (lunedì 9 settembre). Operazione in day-hospital per il centrocampista nerazzurro: per la ripresa agonistica, concordata con lo staff medico dell'Inter, Barella si allenerà in palestra per evitare possibili contraccolpi. Nella settimana che porterà poi alla quarta giornata di Serie A, tornerà in gruppo con un solo obiettivo: essere a disposizione di Simone Inzaghi per il match contro il Monza di Nesta, che precede il derby contro il Milan.