Le due possibili soluzioni per impiegare Dybala

Esiste una questione Dybala dentro la Roma? Certo che esiste ed è confermata dalla scelta di De Rossi di tenerlo in panchina per più di un’ora nella serata finora più importante. Alla fine dello scorso campionato, Paulo Dybala comunica alla Roma la volontà di valutare offerte da squadre che giocano la Champions e la società ne prende atto. Poi le offerte non arrivano fino ai primi d’agosto quando il calcio saudita si fa avanti con la sua ricchissima proposta economica non presa in considerazione perché la Roma vuole ricavare soldi dalla vendita del cartellino, una modalità che crea un corto circuito col calciatore. Dybala rimane e il problema passa a De Rossi che nel frattempo ha lavorato tutta l’estate su un sistema gioco che non prevede la presenza del campione argentino.