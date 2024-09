L'attaccante giallorosso salterà le due partite di Nations League dell'Ucraina a causa di un problema muscolare all’adduttore. Sta facendo rientro in Italia - come comunicato dalla Federazione - e proverà a recuperare per la partita di cmapionato contro il Genoa

Brutte notizie per la Roma dal ritiro dell'Ucraina con Artem Dovbyk che sta facendo rientro in Italia a causa di un infortunio. L'attaccante ha rimediato un problema muscolare all’adduttore dopo la gara di Torino e proverà a recuperare per la partita tra Genoa e Roma (in programma domenica 15 settembre). Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale è stata la stessa Federcalcio ucraina, specificando che salterà le partite di Nations League di settembre. Nello specifico, le gare contro Albania e Repubblica Ceca in programma il 7 e il 10 settembre. Nel comunicato si legge: "Dopo un esame effettuato a Praga che ha evidenziato che il percorso di recupero è più lungo del previsto, è stata presa la decisione di rimandare Dovbyk in Italia dove continuerà a lavorare sotto la supervisione dei medici locali".