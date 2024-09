Nations, Spagna ospite in Serbia: le gare di oggi

La nazionale spagnola fresca vincitrice dell’Europeo ricomincia dalla Nations League, di cui è campione in carica: Yamal e compagni -senza Morata- sono attesi in Serbia, contro la nazionale guidata da Jovic ma senza Vlahovic. In campo anche il Portogallo, che ospita la Croazia, e la Svizzera in Danimarca. A chiudere le partite di stasera della Lega A, Scozia-Polonia. Quattro le gare oggi in programma per la Lega C, una per la Lega D. Ecco tutto il programma delle partite di oggi.