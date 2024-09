Milan 'all'inglese': Tomori e Loftus-Cheek le certezze di Fonseca

Corre Morata . Sotto la pioggia incessante di una Milano grigia e allagata. L'infortunio subito contro il Torino è ormai alle spalle e lo spagnolo ha soltanto bisogno di tornare al 100% per aiutare i compagni a tirarsi fuori dalla prima situazione delicata della stagione. Contro il Venezia, in considerazione delle successive partite contro Liverpool e Inter, potrebbe partire dalla panchina con Abraham titolare.

Abraham, impatto positivo col mondo Milan

L'inglese ha avuto un impatto subito positivo con il mondo Milan. Prima l'assist a Leao. Poi la dimostrazione d'affetto ricevuta dai suoi nuovi tifosi nel giorno della presentazione. Con Tammy, Tomori e Loftus-Cheek è un Milan sempre più english style, anche a giudicare dalle scelte di Fonseca. A parte l'ultimo arrivato, gli altri due sono gli unici che hanno giocato 3 partite e tutte e 3 per 90 minuti. Non hanno brillato come il resto della squadra ma la fiducia da parte dell'allenatore è massima. Come per Abraham, fortemente voluto dal portoghese. L'ultimo inglese a segnare un gol nel derby, poi vinto, fu Hateley 40 anni fa dopo i 9 senza successi. Ad Abraham è già stato fatto notare...