Nuovo stadio, Inter e Milan venerdì in Comune

Tra due giorni a Palazzo Marino è in programma un incontro tra i vertici dei due club, il sindaco Giuseppe Sala e Webuild (che ha elaborato un progetto preliminare per il rifacimento di San Siro). Punto centrale sono i costi di ristrutturazione dell'impianto. Nerazzurri e rossoneri mantengono vive le alternative rispettivamente a Rozzano e San Donato, ma ragionano anche su una soluzione comune per motivi essenzialmente economici

Sono attese novità entro la fine della settimana sul futuro stadio di Inter e Milan. Venerdì, infatti, è previsto un incontro in Comune tra sindaco, vertici dei due club e rappresentanti di Webuild, il colosso delle costruzioni che ha lavorato a un progetto preliminare che prevede la ristrutturazione del Meazza al fine di renderlo un impianto più moderno. Le richieste dei club su come dovrà cambiare sono già state recepite nel piano e ruotano, in particolare, attorno al rifacimento del primo anello, con un maggior numero di posti vip, la capienza di almeno 70mila posti e la possibilità di giocare durante i lavori, dunque evitare qualunque tipo di trasferimento, anche temporaneo. Non potrà invece essere toccato il secondo anello, in quanto vincolato dalla Sovrintendenza.